Servizi Ambientali, Balbo e De Stefani replicano a Vaccarezza: "CdA non è entrato nel merito delle singole candidature proposte dal comune di Loano"

"In realtà il CdA non è entrato nel merito delle singole candidature proposte dal comune di Loano. Non può passare infatti inosservato che tra i setti comuni soci, alcuni abbiano richiesto modifiche dell’assetto del CdA e solo uno abbia indicato nominativi di singoli candidati".

"Pertanto, visti gli indirizzi non convergenti, pervenuti dai sindaci che detengono il maggior numero di quote ed in considerazione dell'imminente Assemblea dei soci, già convocata per lunedì primo marzo, nell'interesse della società, si è ritenuto opportuno sottoporre direttamente a loro la questione, con il contestuale impegno di convocare un nuovo CdA nei primi giorni successivi all'assemblea - concludono - In ogni caso, rimaniamo a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento".