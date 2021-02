Controlli dei carabinieri ad Albenga: denunciato straniero trovato in possesso di un coltello in piazza del Popolo

I carabinieri di Albenga hanno intensificato i controlli nel centro della città della Torri. In particolare in piazza del Popolo, lungo Centa, piazza Torlaro e le vie del centro storico.

Nel corso dell'operazione sono stati identificati numerosi stranieri irregolari che sono stati condotti in caserma per il foto-segnalamento: quattro sanzionati per ubriachezza manifesta in luogo pubblico, altri cinque per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Un cittadino marocchino in stato di ubriachezza è stato trovato vicino la fermata dell’autobus di piazza del Popolo con un lungo coltello. L'arma bianca è stata sequestrata dai militari. L'uomo oltre alle sanzioni per l'abuso di alcol, è stato denunciato per il possesso dell’arma.

Gli irregolari sono stati avviati in questura per l’esame della loro posizione sul territorio nazionale.

Numerose sono state le perquisizioni svolte alla ricerca di droga. In particolare due stranieri sono stati trovati in possesso di pochi grammi di hashish. I controlli svolti soprattutto all'imbrunire, saranno intensificati nei prossimi giorni anche con l’ausilio delle unita’ cinofile e militari in borghese.

"Si invitano i cittadini a segnalare sempre al 112 qualsiasi situazione strana, senza alcun timore. Ad ogni segnalazione ci sarà una puntuale verifica da parte delle pattuglie sul territorio" si legge nella nota diramata dai carabinieri.