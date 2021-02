Viola la quarantena preventiva: sanzionato dalla polizia municipale di Alassio

Nella giornata di ieri la polizia municipale di Alassio ha sanzionato una persona che, soggetta a quarantena preventiva per il Covid, girava regolarmente per la città.

"Abbiamo applicato la sanzione amministrativa di 400 euro - spiega Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale di Alassio - La persona figurava negli elenchi che quotidianamente Alisa ci fornisce rispetto ai soggetti positivi ma anche quelli in quarantena preventiva, come in questo caso".

"Non c'è volontà punitiva - spiega il sindaco di Alassio, Marco Melgrati - siamo tutti stanchi di questa situazione, ma sicuramente non deve venir meno l'attenzione per la tutela della salute collettiva".