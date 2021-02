Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'macarons innamorati'

Pasticcini di Renetta senza cottura

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

► è un dolce ricco di fibre che ci soddisfano e ci saziano ► è un concentrato di polifenoli per tenere “giovane” l’amore ► è utile per controllare il colesterolo cattivo nel sangue ► è super-power grazie alla ricchezza di vitamine e sali minerali Ingredienti (per 4 persone: 1 macaron a testa) 1 mela Renetta

60 g di lamponi freschi

1/2 disco di pan di spagna

40 ml di panna fresca da montare

50 g di cioccolato fondente al 50% Procedimento FASE 1 Con l’aiuto di un tagliabiscotti, tagliate il pan di spagna in 8 pezzi a forma di cuore

FASE 2 Sciogliete il cioccolato fondente (a bagnomaria o al microonde)

FASE 3 Montate la panna fredda a neve

FASE 4 Unite la panna al cioccolato fuso per creare la mousse

FASE 5 Incidete la mela con il tagliabiscotti e tagliatela in 8 fette sottili a forma di cuore

FASE 6 Frullate i lamponi in modo da creare una crema

FASE 7 Inumidite gli 8 pezzi di pan di spagna con la crema di lamponi

FASE 8 Componete ogni macaron iniziando dal pan di spagna inzuppato di lamponi, quindi aggiungete la fetta di mela

FASE 9 Aggiungete la mousse al cioccolato (sopra alla fettina di mela)

FASE 10 Continuate con una nuova fettina di mela

FASE 11 Terminate ogni macaron con una fetta di pan di spagna al lampone

