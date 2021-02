Nappi (MIU) all'attacco su una Loano sporca: "Inciviltà dei cittadini seconda solo al disinteresse dell'amministrazione"

"Sporcizia e degrado per le vie di Loano: l'inciviltà dei cittadini seconda solo al disinteresse dell'amministrazione che per prima non ha cura del decoro del paese. Evidentemente, come testimoniato dalle ultime vicissitudini, c'è più preoccupazione ai giochi della politica in vista delle elezioni".

Francesco Nappi, dopo aver annunciato la propria candidatura a sindaco alle prossime comunali di Loano con il Movimento Italia Unita da lui presieduto a livello nazionale, torna a riaccendere i riflettori sulle condizioni del decoro cittadino.

Cartacce e lattine abbandonate per strada ma anche topi che scorrazzano per le vie del paese e episodi di accattonaggio sono le situazioni alle quali Nappi fa riferimento puntando il dito contro gli attuali amministratori: "I cittadini incivili sono il riflesso di un'amministrazione incivile".

"Vedere Loano sporca non è certo un bel biglietto da visita - conclude Nappi annunciando un progetto al quale il MIU sta lavorando - Nel nostro programma elettorale abbiamo un'idea sulla raccolta e la gestione dei rifiuti che non permetterà mai uno scempio simile, peraltro riducendo costi e tempi della raccolta".