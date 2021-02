Stella, 2021, il sindaco uscente si potrà ricandidare? "Comune sotto i 3mila abitanti, mi proporrò se si potrà"

Il sindaco uscente Marina Lombardi si potrà ricandidare per il terzo mandato? In molti nel comune dell'entroterra si stanno chiedendo se la prima cittadina dopo i due mandati consecutivi dal 2011 al 2021 potrà nuovamente scendere in campo a queste amministrative.

Potrà succedere però solo se Stella continuerà ad avere una popolazione inferiore ai 3mila abitanti. Aspetto questo tutto ancora da valutare.

"Siamo lavorando al rinnovo del terzo mandato. Il comune è sotto i 3mila abitanti e mi proporrò volentieri se si potrà" il commento del sindaco Marina Lombardi.

La prima cittadina non le ha mandate a dire anche proprio a chi sta già lavorando per opporsi alla sua possibile ricandidatura, ma non sicura visto, che come detto, che sarà necessario stabilire con certezza quanti sono effettivamente gli abitanti e pare che secondo la Prefettura siano superiori alla soglia dei 3mila.

"Il gruppo è coeso, la squadra è unita e siamo impegnati a dare risposte ai cittadini, non come chi è già in campagna elettorale".