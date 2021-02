Andora, marito violento tratto in arresto dall'Arma dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Andora hanno tratto in arresto un marito violento. L'uomo già ammonito e poi destinatario di un ordine di allontanamento dalla casa familiare, ha continuato imperterrito a vessare e perseguitare la sua compagna. Dopo che la donna si è rivolta all'Arma, i militari hanno provveduto a richiedere una misura più afflittiva, resa esecutiva nei giorni scorsi.

Un altro coniuge violento invece, è stato allontanato dalla propria casa in esecuzione di un provvedimento del giudice con cui gli è stato vietato di non avvicinarsi e frequentare i luoghi della moglie, che lo ha denunciato per i suoi comportamenti vessatori.