Controlli dei carabinieri della Compagnia di Alassio: 4 arresti e 12 denunce

Nel fine settimana, tutte le stazioni dipendenti della Compagnia carabinieri di Alassio sono state impegnate in un servizio di controllo del territorio, con la fattiva e sinergica collaborazione del personale del 15 NEC e dei cinofili di Villanova d’Albenga.

Sono stati controllati tutti i punti nevralgici della giurisdizione, scali ferroviari, parchi, zone periferiche, zone commerciali, porti di Alassio ed Andora, tutte le frazioni. Questi i numeri: 150 le persone identificate, 100 i mezzi controllati e 10 le contravvenzioni elevate per guida sotto l’effetto dell’alcool, guida pericolosa, patente scaduta, auto rimosse senza la copertura assicurativa. Sono 4 gli arresti operati, 12 le persone denunciate, a vario titolo, in stato di libertà, 6 giovani segnalati per possesso di droga, mezzo etto di sostanza stupefacente sequestrata con bilancini e soldi per un totale di 2000’00 (duemila euro).

La stazione di Villanova d’Albenga ha tratto in arresto, in esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dall’A.G., tre persone residente nel villanovese, siccome condannate con sentenza divenuta irrevocabile per delitti contro il patrimonio (furto, rapina, ricettazione) e violazione della legge sugli stupefacenti. Pena da espiare 2 anni e 6 mesi in totale.

La stazione di Andora ha tratto in arresto un marito violento del posto che, sebbene già fosse stato ammonito, poi destinatario di un ordine di allontanamento dalla casa familiare, imperterrito a continuato a vessare e perseguitare la sua compagna che rivolgendosi ai carabinieri hanno provveduto a richiedere una misura più afflittiva, resa esecutiva nei giorni scorsi. Un altro coniuge violento, invece, è stato allontanato dalla propria casa in esecuzione di un provvedimento del giudice con cui gli è stato vietato di non avvicinarsi e frequentare i luoghi della moglie, che lo ha denunciato per i suoi comportamenti vessatori. Un terzo cittadino è stato denunciato per evasione, trovandosi agli arresti domiciliari, sorpreso a comprarsi le sigarette, violando così le prescrizioni imposte.

La stazione di Cisano ha scoperto un ladro seriale che imperterrito, in più occasioni, vestito elegantemente si è presentato in un negozio di abbigliamento del territorio, sottraendo con abilità e destrezza alcuni capi di abbigliamento di ingente di valore. Le indagini avviate hanno permesso di smascherarlo, recuperando così i capi di abbigliamento sottratti e restituiti al proprietario. Sempre i carabinieri di Cisano sul Neva hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio un cittadino di Ortovero che, in spregio della normativa anti Covid, con la forza e la violenza voleva salire su un bus di linea, nella zona di Cisano, malgrado i controllori gli avessero intimato di non salire. E’ stato sanzionato riguardo la violazione alla normativa anti Covid e poi denunciato.

La stazione di Alassio ha denunciato un giovane trovato in possesso di sostanza stupefacente, 150 grammi più denaro in contante, a seguito dei controlli antidroga che i militari alassini hanno eseguito con l’ausilio dei cani cinofili antidroga. Il carabiniere esperto informatico nuovamente ha colpito scovando un truffatore della provincia di Bergamo, il quale facendosi consegnare una caparra di 500’00 da una famiglia di Como, ha ventilato l’ipotesi, risultate falsa, di concedere in affitto per il periodo di Pasqua un appartamento nel centro di Alassio, risultato inesistente.

La radiomobile di Alassio ha ritirato la patente a 10 persone, 5 delle quali sono risultate alla guida del mezzo sotto l’effetto dell’alcol, le restanti per guida del mezzo senza aver conseguito la patente, guida pericolosa, guida con il mezzo con assicurazione scaduta. Inoltre, sono stati sanzionati 5 conducenti per violazione alle norme anti-Covid, sorpresi, senza un valido motivo, a circolare fuori dall’orario prescritto dal DPCM.

I servizi di presidio del territorio, a cura di tutti i Reparti dipendenti della Compagnia di Alassio, si inquadrano in un ampio contesto operativo pianificato dal Comando Provinciale carabinieri di Savona, allo scopo di monitorare costantemente la situazione.