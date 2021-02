Gaglioti: "Albenga dovrebbe avere rappresentanti nei CdA delle società pubbliche dove ha delle partecipazioni"

"Non è una richiesta di posti per nessuno di noi sia chiaro, ma in questi giorni leggiamo sui giornali che si stanno facendo cambi all'interno dei consigli d’amministrazione delle società che gestiscono beni pubblici, e notiamo come Albenga, secondo comune della provincia, non abbia rappresentanti". Cosi commenta in una nota Saverio Gaglioti, portavoce di "Aria nuova per Albenga" e "Solo per Albenga".

"Pensiamo alla Sat e alle altre società dove il comune di Albenga ha delle partecipazioni. Questa cosa deve far riflettere molto perché se Albenga avesse all’interno persone della nostra città, molti problemi si potrebbero risolvere in maniera più facile nell’interesse della collettività".

"Ribadiamo che la nostra non è una richiesta per avere qualche posto, ma sarebbe di interesse per la città se l’amministrazione ingauna potesse nominare persone qualificate all’interno per dare ad Albenga il giusto peso che merita, come secondo comune della provincia e avere un interlocutore del nostro territorio sempre negli interessi dei cittadini" conclude Gaglioti.