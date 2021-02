Amoretti, carezze a Caprioglio: "Non avrei saputo fare di meglio"

"Caprioglio? Non avrei saputo far di meglio viste le condizioni in cui si è trovata. E trovo disdicevoli gli attacchi che subisce ogni giorno, compreso il fuoco amico". Dario Amoretti, in attesa di sapere se esistano le condizioni per la sua candidatura a sindaco del centrodestra, dedica pensieri gentili al sindaco uscente. Lo fa per garantirsi una transizione pacifica?

Se così fosse, sarebbe in sintonia con quanto deciso venerdì scorso nell'ufficio di Giovanni Toti, ossia evitare a tutti i costi una contrapposizione Amoretti-Caprioglio. A questo proposito pare che la sindaca abbia comunicato a Toti l'intenzione di non ricandidarsi.

Se lascia aperto ancora uno spiraglio è solo per motivi tattici: vuole evitare di essere trattata da ex sindaco mesi prima della scadenza del mandato.

A questo punto Amoretti ha la strada libera per il suo progetto di coalizione civica con i partiti un passo indietro e Fratelli d'Italia dietro la lavagna.