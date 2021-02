Come scegliere il belly boat: criteri di selezione e le offerte Piscor

Cresce l'interesse verso la pesca con il belly boat , merito delle profonde emozioni offerte agli amanti di questo sport e la capacità di adattarsi a diversi contesti e tecniche, come bass fishing, bolentino ed eging. Infatti sul mercato le proposte sono così numerose da generare incertezza sull’acquisto, con una marcata variazione quanto a prezzi e specifiche tecniche. Quali criteri considerare per fare la scelta giusta e quali sono le offerte più competitive?

Il prodotto perfetto è quello che meglio s’adatta alle proprie esigenze di pesca, ma è impossibile capire le qualità dei belly boat senza una valutazione delle prerogative tecniche. Un aspetto basilare da esaminare corrisponde ai materiali utilizzati. Se l’obiettivo dell’acquisto è un prodotto in grado di assicurare efficienza e capacità di durare, la migliore soluzione è investire qualcosa in più e preferire i modelli che ricorrono a materiali di alta qualità.

Spesso sottovalutato, il peso è invece determinante per conservare stabilità a fronte dell’impatto delle onde. È importante quindi disporre di un peso adeguato, evitando sia i prodotti troppo leggeri, poco stabili, che quelli particolarmente pesanti, perché limitano in misura rilevante ogni movimento.

Il peso si lega alla questione delle dimensioni. Di solito sono preferiti i modelli piuttosto compatti. Hanno un duplice pregio: da una parte prevedono facilità di trasporto, dall’altra possono essere gestiti con maggiore semplicità.

La praticità condiziona tante operazioni di pesca, e in questo senso è apprezzabile la presenza di tasche laterali. Mentre è irrinunciabile un sistema a valvole.

Ma a chi rivolgersi per trovare le offerte più competitive di belly boat dei marchi di punta? La soluzione è Piscor. Con una proposta che vanta prodotti pressoché introvabili nei negozi tradizionali, lo shop di pesca online, riferimento per migliaia di appassionati, ha dedicato un’intera sezione ai belly boat con un’ampia selezione di marche e modelli, come ad esempio Belly boat Berkley, Ondatra Belly boat, Belly boat Seven bass, Lineaeffe, Dam.

Insieme alle diverse tipologie (round boat, u boat, h boat, v boat), sono disponibili tutti gli accessori necessari, come waders, pinne e scarponcini. Nonostante la presenza dei marchi di punta del settore, il cliente può contare sull’applicazione dei prezzi minimi consentiti dai fornitori.

S’aggiungono garanzie ufficiali ed esclusive, riparazioni gratuite, spedizioni assicurate e un servizio clienti presentato da personale qualificato e animato da una sincera passione per la pesca, pronto a interpretare ogni esigenza.

