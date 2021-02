Andora, manifestazione statica per baristi e ristoratori. In piazza anche il sindaco Demichelis

Manifestazione statica questo pomeriggio, in via Roma, ad Andora da parte dei titolari dei bar e dei ristoranti che hanno portato in piazza i loro tavolini per rappresentare simbolicamente le loro attività chiuse.

"Ritengo la manifestazione più che legittima. Sono qui per sostenerli, perché dietro a quei tavoli non ci sono soltanto i gestori delle attività, ma anche le loro famiglie, i loro dipendenti e tutto il relativo indotto. Se per scelte a livello nazionale le attività devono rimanere chiuse, è necessario un congruo preavviso, che non li costringa a buttare le scorte e, in ogni caso, i ristori devono essere adeguati" ha affermato il sindaco Mauro Demichelis, invitato dai titolari dei locali a parlare nel corso della manifestazione.

"Non è comprensibile che attività come queste, ma anche i cinema, le sale da ballo e i teatri, solo per citarne alcuni, debbano rimanere chiuse quando quotidianamente registriamo situazioni più a rischio, come ad esempio sui mezzi di trasporto - ha proseguito il primo cittadino - Capisco l'esigenza di tutela della salute, che deve venire prima di tutto, ma appare sicuramente meno rischioso accogliere le persone in bar e ristoranti che rispettano regole, con numeri chiusi e distanziamento, piuttosto che altre forme di assembramento che avvengono purtroppo anche quotidianamente".

"In ogni caso il Comune di Andora continuerà a non far pagare, fino alla fine dell'emergenza, l'ampliamento dei dehors e anche la parte variabile della tassa rifiuti per i periodi in cui gli esercenti sono stati chiusi" ha concluso il sindaco Demichelis.