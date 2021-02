Pista ciclabile Luceto-Ellera ad Albisola, Passione in Comune: "Il nostro progetto si concentrava anche sulla sicurezza"

"Abbiamo letto con piacere e sorpresa del repentino, quanto inaspettato, risveglio green del nostro sindaco, che lancia il progetto della ciclabile Luceto-Ellera con obiettivi condivisibili come l’outdoor e la sensibilità green. Vorremmo ricordare al nostro primo cittadino che esiste un altro progetto (il percorso pedonale Luceto-Superiore), da noi proposto ed approvato all’unanimità dal consiglio comunale in data 16/12/2019 (delibera 64/2019)".

Il gruppo consiliare di Albisola Superiore Passione in Comune è intervenuto in merito alle dichiarazioni del sindaco Maurizio Garbarini sul nuovo progetto ciclabile Ellera-Luceto in collaborazione con Provincia ed Ire. (LEGGI QUI).

"La proposta ha ormai un’evidente eccessiva 'anzianità' per certi versi incomprensibile a meno di fare il cattivo pensiero che, non esssendo di matrice 'maggioranza', si stia tentando di affossarla. Ma il progetto ha obiettivi altrettanto, se non forse più importanti della ciclabile summenzionata: sopra tutti la sicurezza delle persone che ogni giorno si recano a piedi da Luceto a Superiore (e viceversa) e che attendono questa importante e semplice soluzione da moltissimo tempo" proseguono dal gruppo di minoranza.

"Abbiamo scritto una lettera di sollecito al Sindaco in data 10 giugno 2020 e abbiamo rilanciato con un articolo su 'Albisola Informa' pubblicato a fine anno 2020. Silenzio assoluto. Poiché ci sentiamo spesso rimproverare dal Sindaco nelle occasioni pubbliche per i nostri supposti comportamenti non politicamente corretti, vediamo se questa volta un buon esempio, seppur troppo tardivo, di correttezza istituzionale arriverà da lui, riprendendo in mano e rendendo esecutivo il progetto" concludono i consiglieri di Passione in Comune.