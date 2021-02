Sanità in Val Bormida, Ziglioli e Mirri (Pd): "Da tempo chiediamo interventi concreti"

"É fondamentale rendere nuovamente attivi i servizi che consentano di offrire un supporto negli ambienti di vita e di lavoro, garantendo la prevenzione e il mantenimento della salute in modo adeguato, ma soprattutto garantire una tempestività negli interventi emergenziali efficace e che non metta in pericolo la vita delle persone. Da tempo chiediamo interventi concreti, in un quadro complessivo nel quale manca un punto di primo intervento e dove la presenza di una sola automedicale è insufficiente per un territorio vasto, e orograficamente particolare con oltre 40 mila abitanti e con un alto tasso di popolazione anziana. Ormai è scaduto il tempo per dare risposte concrete ai cittadini valbormidesi". Così il coordinatore PD Valbormida Simone Ziglioli in merito alle questioni sanitarie valbormidesi.

"Non è più tollerabile constatare il pressapochismo e la superficialità con la quale chi dovrebbe garantire tutto questo opera ormai da tempo, e la dimostrazione ultima è sotto gli occhi di tutti dove il sindaco Lambertini, nonché presidente del Distretto Socio Sanitario Valbormidese, rassicurava in sede istituzionale sull'arrivo della seconda automedica e sulla riapertura del PPI, per poi essere smentito un attimo dopo dalla giunta Toti e dal direttore dell'ASL2, come anche confermato, tramite risposta scritta dalla Regione Liguria all'interrogazione presentata in Consiglio Regionale dal Consigliere PD Roberto Arboscello. La comunità valbormidese ha bisogno di serietà e competenza, indipendentemente dalle appartenenze partitiche, per dare ai valbormidesi ciò che gli spetta e che attendono ormai da troppo tempo" conclude Ziglioli.