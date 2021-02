Perché il noleggio a lungo termine ha conquistato privati e P.IVA

È un’opportunità che trova sempre maggiori consensi, sia da parte dei soggetti privati che dai titolari di partita Iva. Il noleggio a lungo termine rappresenta una vantaggiosa alternativa all’acquisto, che coniuga convenienza e massima semplicità. Un trend legato alla sostenibilità, vista la possibilità di usufruire di veicoli ibridi ed elettrici.

È una forma di mobilità che concilia la volontà di guidare un’auto nuova senza affrontare l’onere dell’acquisto. L’automobilista dovrà sostenere invece un canone fisso mensile, all’interno del quale sono compresi i costi assicurativi, manutenzione (sia ordinaria che straordinaria), il servizio pneumatici ed infine il soccorso stradale in caso di incidente o fermo tecnico.

Oltre a evitare l’immobilizzo dei capitali, il cliente non deve più preoccuparsi di affrontare spese impreviste. Viene così superata la costosa gestione dell’auto, che in certi casi può addirittura compromettere il budget familiare nell’eventualità di seri guasti o incidenti.

Una volta scaduto il contratto di noleggio, il consumatore può decidere di cambiare auto, senza andare incontro ai processi di vendita, con conseguente significativa svalutazione del veicolo, soprattutto per ciò che riguarda le auto diesel.

Nel mercato del noleggio a lungo termine sono attivi tanti operatori, ma pochi possono confrontarsi con la competitività di Auto No Problem, società specializzata nel settore e nella gestione delle flotte aziendali con decenni d’esperienza.

L’offerta è il risultato di una cultura orientata al cliente, che è il vero protagonista dei processi aziendali. Vengono infatti presentate soluzioni di mobilità che interpretano a pieno le sue esigenze.

A seconda delle preferenze ed esigenze personali, in particolare, è possibile selezionare modello, allestimento e optional. Della proposta di Auto No Problem fanno parte anche veicoli green, tra cui auto ibride ed elettriche. Le condizioni competitive si legano all’opportunità di attivare il noleggio anche senza anticipo iniziale e alle più moderne modalità di pagamento pay per use. Senza contare noleggio auto usate e promozioni, che portano nuove occasioni di risparmio.

Sul sito auto-noproblem.com sono disponibili tantissimi modelli dei principali player dell’automotive, come Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Jeep, Land-Rover, Mini, Peugeot, Volkswagen, Volvo.

Dal 2007 l’azienda collabora con clienti con flotte molto grandi e di complessa gestione. L’esperienza ha permesso lo sviluppo anche di una divisione specializzata nel Fleet Management.