Anche il "campionissimo" francese Jordan Sarrou alla Cross Country Internazionale "Coppa Città di Albenga"

Sabato 27 e Domenica 28 febbraio 2021 ad Albenga, località Campochiesa, si svolgerà la Cross Country INTERNAZIONALE UCI organizzata dall'Ucla1991.

Fa sapere Alessandro Saccu organizzatore della gara: “La COPPA CITTÀ DI ALBENGA internazionale XCO è una delle gare riconosciute dal Coni di preminente interesse nazionale e quindi autorizzate, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Naturalmente massima attenzione è rivolta alla normativa in vigore. L’organizzazione assicura, infatti il rispetto di tutte le norme di sicurezza secondo quanto definito dal Protocollo Gare – Emergenza Covid-19 attualmente in vigore.

Detto ciò la gara, che NON si svolgerà nel centro urbano e per la quale NON è prevista la presenza di pubblico, si terrà il prossimo weekend. Sabato ci sarà la gara Internazionale con Elite e Junior in pista e la domenica i giovani e i Master si contenderanno in prova unica la Maglia di Campione D’Inverno FCI.

Siamo molto soddisfatti dell’adesione alla gara in particolare da parte del campione del mondo Jordan Sarrou e del pluripremiato Gerard Keshbauern, solo per citarne alcuni, e tra le donne vi saranno tra gli altri Sina Frei (Svizzera) ex Campionessa mondiale U23 e Laura Stigger anche lei campionessa mondiale Junior.

Tra gli altri potrei citare ancora

Mona Mitterwallner (AUT), campionessa-mondiale- Europea XCO 2020

Sascha Weber (GER), campione tedesco XCM 2019, vice-campione_europeo XCM 2015

Karl Markt (AUT), campione austriaco XCO 2020

Antonia Daubermann (GER), vice campionessa_Germania XCO Elite 2019

Philip Handl (AUT), vincitore TransAlp 2018 e 2019

Alexander Miller (NAM), Ncampione namibiano 2020 XCM e Strada 2020

Gregor Raggl (AUT), pluricampione austriaco XCO”.

Dal punto di vista logistico:

Per tutta la durata della manifestazione, il parcheggio presso Piazza Emanuele Della Valle sarà destinato ad area di manifestazione.

La Provinciale SP 36, che collega il semaforo all’incrocio per strada Reg. Rapalline, sarà a senso unico direzione da monte a mare, così come predisposto da ordinanza di viabilità del comando di Polizia Municipale.

Non saranno apposti divieti di sosta presso i seguenti parcheggi: La Costa – Piazza Della Chiesa – presso le scuole.

La gara non transiterà in centro storico.

Unica via interessata sarà Via Morteo per le partenze delle gare.

L’organizzazione in merito alla sicurezza sottolienea:

La COPPA CITTÀ DI ALBENGA internazionale XCO è una delle gare riconosciute dal Coni di preminente interesse nazionale e quindi autorizzate, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Sarà quindi consentito lo spostamento al di fuori del territorio di residenza, domicilio o abitazione per partecipare alla competizione.

Per maggiori informazioni, rimandiamo al DPCM del 14 gennaio il quale evidenzia che “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno d’impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

L’ORGANIZZAZIONE ASSICURA IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME DI SICUREZZA SECONDO QUANTO DEFINITO DAL PROTOCOLLO GARE – EMERGENZA COVID-19 ATTUALMENTE IN VIGORE.

Si sottolineano i punti più importanti relativi lo svolgimento in sicurezza e rispettoso dei protocolli di ogni manifestazione Ciclistica in periodo COVID

Tassativo l'uso della mascherina

Obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza SEMPRE

Accreditarsi attraverso il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito www.ucla1991.com

Consegnare lo stesso per mezzo del direttore sportivo al ritiro Pettorali quindi indossare Sempre il braccialetto consegnatovi.

Si ricorda altresì che ogni trasgressione sarà perseguibile dalle forze dell'ordine in riferimento alle norme del Dcpm corrente.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Vorrei complimentarmi con gli organizzatori per la qualità degli atleti che parteciperanno alla gara. Avere il campione del mondo Jordan Sarrou ch con maglia iridata ci permetterà di essere presenti su tutte le riviste di settore a livello internazionale con conseguente visibilità per la nostra città. Questa gara organizzata con competenza e professionalità e nel pieno rispetto della normativa vigente può e deve essere letta come una opportunità per il nostro comprensorio che sempre più deve puntare sugli sport legati all’outdoor”.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Eventi come questo, fortemente voluto e sostenuto dal Comitato Locale Turismo, danno una grande visibilità al nostro territorio e portano ricadute importanti anche in termini di ricettività, aspetto anche questo importante sotto il profilo del tessuto economico locale.

Ringrazio gli organizzatori per l’attenzione che stanno riponendo nei confronti di tutte le normative di sicurezza. La gara è stata organizzata con un percorso studiato ad hoc che passerà al di fuori del centro abitato al fine di creare meno disagi possibili ai residenti e alla circolazione. Ricordiamo inoltre che la gara non è aperta al pubblico e che l’organizzazione assicura il rispetto di tutte le norme di sicurezza secondo quanto definito dal Protocollo Gare – Emergenza Covid-19 attualmente in vigore”.