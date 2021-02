La "Canzone di libertà" del Centro Danza Savona davanti al Teatro Chiabrera

Anche il Centro Danza Savona (CeDanSa) diretto dalla coreografa Alessandra Schirripa ha aderito, ieri, 22 febbraio, alla manifestazione nazionale "Facciamo luce sul teatro" per portare l'attenzione sulle immense difficoltà economiche fronteggiate in questo anno di pandemia dai lavoratori dello Spettacolo.

Non una coreografia strategicamente programmata a tavolino ma, al contrario, una manifestazione spontanea, scaturita dal cuore, un gesto di sincero e profondo amore per l'arte, la musica e la danza.

Davanti al maestoso teatro Gabriello Chiabrera di Savona, tra le colonne inaugurate in quel 1853 che oggi ci sembra così lontano, hanno ballato i danzatori del CeDanSa Ballet Theater Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Greta Dagnino, Carlo Froi, Giulia Genta, Alessia Rebagliati, Roberta Rossi, Sara Spiegl, Giorgia Tommasi, Bakit Zerilli, sulle note di "Redemption Song", scritta da Bob Marley and the Wailers.

Un testo intenso, profondo, che fa riflettere oggi come e più di ieri.

Rileggiamone un breve estratto:

"Progrediamo in questa generazione

In modo trionfante

Mi aiuterai a cantare

Questi canti di libertà?

Perché tutto quel che ho sempre avuto

Sono i canti di redenzione,

canti di redenzione

Emancipatevi dalla schiavitù mentale

Solo noi stessi possiamo liberare la nostra mente"