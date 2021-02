Un inizio ricco di successi per le atlete della Ginnastica Ligure Albenga nelle prime prove del Campionato Regionale Silver

Due weekend di successi e numerosi podi per l’ASD Ginnastica ligure Albenga. Una ripartenza importante e un rientro in pedana tanto atteso da ginnaste, allenatrici, dirigenti e genitori, che ha avuto un esito molto positivo.

Domenica 21 febbraio, infatti, si è svolta al palazzetto dello sport di Imperia la prima prova del Campionato Regionale Silver categoria LD e LE della Federazione Ginnastica d’Italia.

Tutte le atlete agoniste della Ginnastica Ligure Albenga hanno condotto una gara molto precisa e con determinazione hanno portato a casa 11 podi. Nella categoria LD, fra le Allieve, medaglia d’oro per Ilenia Parise, Elisa Dagnino e Gloria Arecco, medaglia d’argento per Anita Ancona e Gaia Boero, medaglia di bronzo per Marianna Mirone, e Nicole Campioni quinta classificata.

Nelle categorie Junior e Senior medaglia d’argento per Alice Degola, medaglia di bronzo per Giorgia Chiazzo, e medaglia di legno per Elisa Cirio e Ludovica Barbuiani.

Nella categoria LE Allieve medaglia d’oro per Letizia Zanolla e Francesca Bruzzo, e medaglia d’argento per Alice Parodi. Tutte e tre ginnaste della ASD Arteginnastica, quest’anno in forza per la nostra società in vista dei prossimi Campionati Gold di squadra.

La direttrice tecnica Rossana Lo Vetere e Irene Pippo si ritengono molto soddisfatte da questa prima prova di gara, nella speranza che sia solo l’inizio di un anno ricco di successi.

Domenica 14 febbraio invece, a Sanremo, si è svolta la prima prova del Campionato Silver categoria LA, LB e LC. Anche in questo caso le medaglie non sono mancate. Nella categoria LB1 Junior medaglia d’argento per Anna Incardona e Anna Princiotta, medaglia di bronzo per Viola Dante e quarta classificata Federica Isolica.

Nella categoria LC, fra le Allieve medaglia d’oro per Carlotta Cuccu e argento per Viola Campanella, fra le Junior medaglia d’argento per Sara Galassi, medaglia di bronzo per Luna Morabito, quarto e settimo posto rispettivamente per Maria Silvia Ottonello e Ilaria Ferrua.

Fra le Senior, medaglia d’oro per Alice Princiotta e Elisa Iberti e argento per Gaia D’Antò. Le tecniche Rachele Bani e Simona Parodi si dicono felici per i risultati ottenuti e pronte a rimettersi in gioco nelle prossime gare.

Dopo un lungo e forzato periodo di stop dalle competizioni, il resoconto di queste prime due prove di gara è molto positivo e fa ben sperare per il nuovo anno.

Rotto il ghiaccio, ora tutti pronti ad affrontare l’anno agonistico con la stessa determinazione che ha contraddistinto queste gare.