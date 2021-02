Croce Rossa Ceriale, 2020 un anno di grandi numeri e tanti progetti per il futuro

Anno 2020: la Croce Rossa di Ceriale fa il punto della situazione analizzando gli obiettivi raggiunti, anche in risposta all'iniziativa “Il Tempo della Gentilezza”, una grande campagna di solidarietà sociale diretta alle necessità dei soggetti più deboli promossa dal Comitato Nazionale C.R.I..

Da marzo, la sede CRI di Ceriale è diventata HUB (centro di raccolta di beni di prima necessità per le province di Imperia e Savona), i volontari coordinati da Elisa Sassarini Delegata Territoriale Obiettivo Inclusione Sociale, si sono impegnati per raccogliere e consegnare prodotti utili al sostentamento di famiglie indigenti. Con oltre 60 tonnellate di beni distribuiti per i vari Comitati e associazioni presenti nelle due province il Comitato ha organizzato un vero e proprio magazzino con bancali di prodotti che giornalmente entravano ed uscivano. Nel mentre sono stati gestiti degli assistiti “diretti” su segnalazione dei vari Servizi Sociali comunali del comprensorio, nel 2020 oltre 130 sono le famiglie “seguite” dalla CRI di Ceriale nei vari territori di competenza. Purtroppo, questo dato ad oggi cresce costantemente, ma la Croce Rossa continua in “pronta risposta” la sua attività.

In supporto ai Volontari si è inserito un gruppo di 23 Volontari Temporanei, persone che si dedicano alle attività di sostegno legate alla pandemia senza effettuare i servizi sanitari, formati con un corso di didattica a distanza, sulla piattaforma del Comitato Regionale della Liguria, che permesso a chi volesse dare una mano di acquisire una formazione minima per approcciarsi alla nostra Associazione. Inseguito molti dei quali, hanno deciso di continuare a svolgere la loro opera di volontariato presso la nostra associazione, continuando il loro percorso di formazione, sono diventati Volontari CRI e si sono qualificati in corsi specifici che li ha resi operatori.

Il Delegato Territoriale dell’Obiettivo Emergenza, Claudio Gagliolo si è occupato dell’accreditamento del Comitato di Ceriale su Zerogis, il Sistema di Protezione Civile di Regione Liguria e rispondendo alla continua necessità di formazione ha organizzato due corsi in modalità FAD, per 60 Volontari, di Operatori di attività di Emergenza (OPEM).

Nel 2020 sono stati percorsi più di 165.000 Km per oltre 4000 servizi tra i quali 687 urgenze, 1308 servizi ordinari, 449 trasporto Dialisi, circa 1400 ore di servizio automedica Sierra 4 attività condivisa con il Comitato di Magliolo. Nell’aprile 2020 due nostri volontari si sono recati in provincia di Bergamo per aiutare nell’emergenza Covid-19 in una delle zone più colpite di Italia in 12 giorni hanno svolto 120 ore di servizio per 1500 km.

Tutto questo è stato possibile grazie anche al supporto del comune di Ceriale, il quale si è dimostrato sin da subito sensibile alle nostre attività, pertanto vorremmo ringraziare sentitamente l’amministrazione comunale sia per la disponibilità sia per l’autorizzazione all’utilizzo della tensostruttura come magazzino per i beni di prima necessità.

Per il 2021 il programma è quello di continuare con le attività in corso, migliorandole e potenziandole e di introdurre nuovi progetti. In particolare, per quanto riguarda la formazione si effettueranno corsi in ambito sociale e per accogliere nuovi volontari, non dimenticando corsi di aggiornamento per gli operatori già formati. Si intende dare supporto e continuità al progetto di distribuzione beni alle famiglie in difficoltà, continuando le raccolte presso i supermercati della zona.

Per quanto concerne l’Emergenza, si vuole ampliare il parco mezzi dotandoci di unità polifunzionale per le attività di Protezione Civile, la quale sarà fornita di vario materiale per affrontare qualsiasi necessità del territorio e della popolazione. Inoltre, si vuole creare un rapporto di collaborazione con la Protezione Civile comunale, realtà già attività sul territorio. Riguardo i GiovaniCRI si intende attivare il “Percorso Gioventù”, un corso di formazione specifico per loro. E visto il consistente numero di volontari giovani si vuole creare un gruppo per programmare diverse attività per il 2021 le quali, saranno orientate su varie tematiche.

Infine, per quanto concerne Obiettivo Organizzazione e l’Obiettivo Volontariato la delegata Gaia Cavalleri, vorrebbe creare una rete di comunicazione e collaborazione tra associazioni del territorio. Inoltre,si vorrebbe far conoscere alla cittadinanza la realtà che è Croce Rossa in tutti i suoi ambiti, organizzando giornate informative sulle attività del Comitato e sulle pratiche di salvaguardia, tramite Open-Day e dimostrazioni. Il Comitato CRI di Ceriale tiene a ringraziare i propri volontari per la dedizione dimostrata e per l’impegno per i progetti futuri, ma anche la popolazione che ci è stata vicina e ci ha sostenuto in ogni iniziativa.