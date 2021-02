Tafaria (Filca Cisl Liguria): "Almeno cinquecento posti di lavoro per gli edili della regione"

“Nel Tigullio c’è una situazione di leggera ripresa come a Genova - spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria - per quanto riguarda il settore edile ma non basta: c’è la necessità di ripartire immediatamente per dare un’ulteriore boccata d’ossigeno al comparto e le occasioni per dare occupazione ci sono. Dal porto di Rapallo ai lavori nei centri urbani senza dimenticare la lotta al dissesto idrogeologico dove diversi interventi sono stati avviati ed altri devono partire: anche nel caso del crollo del cimitero di Camogli avvenuto ieri i nostri edili possono dare un supporto preziosissimo”.



“La Regione ha stanziato oltre cento milioni in tutta la Liguria - prosegue Tafaria - nelle opere per mettere in sicurezza una terra fragile come la nostra: gli edili liguri sono pronti e speriamo che arrivino ulteriore risorse dal governo perché questa è una priorità assoluta per la Liguria. Senza dimenticare il superbonus che da quanto ci risulta sta dando segnali positivi nell’area del Tigullio: secondo una stima tutti questi interventi porterebbero benefici concreti con almeno cinquecento nuovi posti di lavoro per gli edili della Liguria”.



“E crediamo – conclude Tafaria - che si possa dare un contributo importante anche nell’edilizia scolastica: nella scorsa estate in tutta la zona del Tigullio hanno lavorato circa un centinaio di edili”.