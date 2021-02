A Mondovì arriva il “Fuori Tutto” invernale

Prove di primavera… A Mondovì arriva il “Fuori Tutto”! Dopo il successo delle calde edizioni estive, nel centro commerciale naturale di Breo sbarca il format ‘freddo’: venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 vetrine accese e… 'affari di fine stagione' in coincidenza con la fine del periodo dei saldi invernali.

Il “Fuori Tutto” è organizzato dai commercianti del Centro Storico, in collaborazione con l'associazione La Funicolare, con l’intento di proporre tre giornate ideali per conoscere le attività commerciali del centro, trasformando le vie e le piazze del borgo in una vera e propria festa dello shopping. Un passeggio in totale sicurezza, abbinando shopping e visite culturali. L’area interessata è quella del quartiere di Breo, dalle Piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti; via Piandellavalle, via Sant'Agostino, via Beccaria, vicolo del Moro e corso Statuto.

Ecco nel dettaglio l'elenco delle attività aderenti: Benetton, Botta & B. donna, Calzedonia Mondovì Breo, Chiva's Mondovì, Colorificio Bonelli, Compostella, Confabula Libreria, Cose di casa, Dho abbigliamento, Fancy abbigliamento, Gianni boutique, Graziella abbigliamento, Il pane e le rose, La boutique, La fattoria di Penny, La gatta, L’Elettrica, Libreria Confabula, Linea pelle, Macelleria Marchisio, Mimosa, Okra Concept Store, Ottica Bolla, Ottica Manfredi, Ottica Niba, Ou+ Marcos, Polvere di Stelle, Primigi store, Proposte abbigliamento, Re Artù, Re Artù junior, Rebò tessuti, Rogi pellicceria, Sanpietro, Sarah abbigliamento, Shu abbigliamento, Slowhouse al9A, Sporting, Swarovski Store Mondovì, Third Generation.