Balneari, il Consiglio provinciale approva l'odg del consigliere Isella: "Chiarezza per un comparto tra i più importanti"

Il documento impegna la Provincia "a mettere in atto tutte le azioni necessarie, con tutti gli strumenti a disposizione affinché si possa aprire un tavolo di confronto con il Governo appena costituito e con il nuovo Ministro che ha la competenza in questa materia per conoscere in quale modo il concluso Governo Conte ha recepito e riscontrato le richieste dell’Europa e di come il nuovo Governo Draghi pensi di integrare ed agire in merito alla completa applicazione alla legge 145/2018, al fine di poter dare risposte concrete all’intero comparto balneare italiano, composto da trentamila piccole e medie aziende in gran parte di tipo familiare. Famiglie che, confidando nelle leggi dello Stato, hanno continuato ad essere motore trainante del settore turistico del paese, garantendo anche in situazione di grande difficoltà un contributo fondamentale al PIL nazionale".