Canciani torna in Forza Italia: "Mi metto a disposizione del partito"

"Ritorno in punta di piedi nel partito che, da imprenditore, più mi ha rappresentato e mi rappresenta". Cosi Matteo Canciani annuncia il suo rientro all'interno di Forza Italia.

"Un lungo periodo fuori dalla politica per scelte personali ma mai tradito e pensato di tradire quel partito che da sempre mi rappresenta. Il mio ritorno nel mondo della politica è dettato dalla voglia di poter dare il mio contributo e portare la voce di commercianti e imprenditori in difficoltà in un periodo così drammatico che ha colpito molteplici settori, soprattutto quello della ristorazione".

"Mi metto a disposizione del partito e dell'amico Marco Melgrati nella speranza che nuovi volti e vecchie conoscenze facciano la stessa mia scelta. Non è l’uscire dal porto, ma il tornarci, che determina il successo di un viaggio" conclude Canciani.