Regione, Arboscello (Pd): "Centrodestra contro il blocco delle licenze ai grandi supermercati, Mai confuso"

"Per noi il Commercio di vicinato è un presidio sociale ed economico, importante per i cittadini, che impiega molte famiglie. I negozi devono essere tutelati ed essere integrati con i grandi supermercati. Il centrodestra invece, dopo aver speso molte parole e annunci per difendere i piccoli commercianti e negozi di quartieri, nei fatti agisce in modo contrario". Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

"Ieri in Consiglio regionale abbiamo presentato un Ordine del Giorno dove chiedevamo alla Giunta Toti di impegnarsi per estendere il blocco delle licenze ai grandi supermercati nella nostra Regione, almeno per tutto il 2021, anno che sarà di grande sofferenza, a causa della coda della pandemia di Covid-19 - prosegue Arboscello - Il Centrodestra però ha votato contro. Favorendo la grande distribuzione e mettendo in grande difficoltà le piccole attività commerciali".

"Sorprendente, soprattutto l’atteggiamento della Lega e del capogruppo Mai, che nel mese di dicembre aveva presentato un Ordine del Giorno, simile al nostro, proprio a difesa del commercio di vicinato, salvo poi ritirarlo su richiesta del Presidente Toti. Mi meravigliano quindi le sue dichiarazioni odierne, nelle quali Mai si fa paladino della concorrenza tra grandi supermercati e piccoli negozi. Invece di attaccare gli altri, ci aspettiamo dal Capogruppo leghista Mai una spiegazione della sua repentina inversione di rotta e di pensiero su questo tema. Sul tema del commercio, nel centrodestra, pare dominare la confusione" conclude il consigliere regionale dem.