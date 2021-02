Messa in sicurezza del palazzo comunale: Calice Ligure riceve un contributo ministeriale

Il comune di Calice Ligure ha ottenuto un finanziamento di 50.000 euro per la progettazione della messa in sicurezza dell’edificio comunale.

Esprime sincera soddisfazione il sindaco Alessandro Comi: "Un importante passo utile per un’opportuna riqualificazione dell’edificio ospitante gli uffici comunali e per il suo completo adeguamento in termini di sicurezza ed efficientamento energetico agli standard previsti.