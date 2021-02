Coronavirus, tornano a crescere i nuovi casi: 452 in regione, 64 nel savonese

Torna nuovamente a crescere rispetto alle ventiquattr'ore precedenti il tasso di positività al Covid19 nella nostra regione: a fronte di 4.857 tamponi molecolari (oltre ai 3.158 antigenici rapidi) sono stati 452 i nuovi positivi in Liguria, pari al 9,3% del totale.

Nella nostra provincia sono 64 i nuovi contagiati mentre sono 112 nell'imperiese, 223 in provincia di Genova e 51 nello spezzino. Due invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria.

A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 7 decessi (avvenuti tra il 9 gennaio e il 25 febbraio), di cui nessuno nelle strutture ospedaliere del savonese.

I DATI REGIONALI