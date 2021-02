Il 26 febbraio l'incontro online "Buchi Neri Supermassicci: cosa ne sappiamo oggi?"

Nell'ambito della rassegna di divulgazione scientifica online “Spazio per Tutti”, organizzata congiuntamente dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall'Associazione Ligure Astrofili Polaris, si terrà, venerdì 26 febbraio alle ore 21,00 la diretta dal titolo: “Buchi Neri Supermassicci: cosa ne sappiamo oggi?”. Relatore il dottor Ivan Delvecchio – INAF – Osservatorio Astronomico di Brera

Durante l’incontro sarà approfondito il tema dei Buchi Neri Supermassicci, oggetti tra i più energetici e misteriosi dell'Universo, che si trovano al centro della maggior parte delle galassie. Cosa sono? Come si formano? Come influenzano le galassie in cui vivono? Sono alcune delle domande (ancora in parte ancora senza risposta) a cui l'astrofisica moderna tenta di rispondere. Dopo una prima parte dedicata a una sintesi delle loro proprietà strabilianti, si analizzeranno le ultime ricerche che cercano di comprendere come questi "mostri cosmici" abbiano raggiunto la loro forma attuale.

Diretta sulla piattaforma Zoom, aperta a tutti, con possibilità di interagire e di porre domande ai relatori sulla chat dedicata. Per partecipare sarà sufficiente cliccare sul seguente link ed attendere di essere ammessi alla diretta:

La diretta sarà trasmessa anche sul canale YouTube del Gruppo Astrofili Savones.