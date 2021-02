Savona, sopralluogo del presidente Toti ai lavori di Villa Zanelli

Domani, venerdì 26 febbraio alle 11.30, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso di Villa Zanelli (Via Nizza). Parteciperanno al sopralluogo oltre al presidente, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.



A seguire, alle 12.30, il presidente Toti sarà nella sede della Provincia a Savona (Via Sormano, 12), insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri per illustrare il piano di riparto dei fondi 2021 per la realizzazione di nuovi interventi sul territorio savonese per la difesa del suolo.