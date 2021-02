Vaccini Covid, Rossetti (Pd): "Toti si ricordi dei liguri affetti da malattie rare"

Afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Sergio "Pippo" Rossetti: "Domenica la fontana di Piazza De Ferrari si colorerà per la Giornata Internazionale delle Malattie rare. Forse questo fatto proprio di fronte alle finestre del suo ufficio aiuterà il Presidente – nonché Assessore alla Salute – Giovanni Toti a ricordarsi dei liguri affetti da queste patologie? È dal mese di dicembre che chiediamo alla Regione Liguria che i pazienti con malattie rare e i loro caregiver possano essere considerati prioritari nel calendario vaccinale della Liguria: si tratta di persone, giovani e anziani, che per vari motivi in questi mesi sono stati costretti a vivere isolati perché più soggetti alle conseguenze dei rischi derivanti dall’infezione da COVID, pensiamo ad esempio a coloro che non possono essere intubati o che già in occasione di “normali” influenze necessitano di ossigeno, o che hanno difficoltà intrinseche a seguire con regolarità le usuali procedure di autoprotezione.

È intollerabile che a pagare le conseguenze del caos vaccini siano sempre i più deboli: Toti anziché stare a Roma a pensare a piazzare suoi sottosegretari di governo, dovrebbe essere qui a lavorare giorno e notte per dare una risposta a tutti coloro che chiedono certezza riguardo al calendario per le vaccinazioni".