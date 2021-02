5896 candidati per 274 posti: questa la sfida per lavorare in ospedale come OSS (FOTO e VIDEO)

Folla di operatori socio sanitari per l’espletamento delle prove relative al concorso Oss Liguria indetto da Alisa, volto a coprire una necessità di 274 posti all'interno delle diverse aziende sanitarie della Regione. Le due sedi individuate per poter svolgere le prove sono il Centro Congressi del porto antico di Genova e l'Rds Stadium Fiumara, pronte ad accogliere tutti i candidati.

In Liguria un concorso oss non si svolgeva dal 2008, per questo motivo la partecipazione alla selezione è risultata molto ampia, non solo da parte di figure professionali del territorio, ma provenienti da tutta Italia: parliamo di ben 5896 candidati.

Le prove concorsuali si svolgeranno in più sedute, per evitare assembramenti e svolgere il tutto nel pieno rispetto delle normative anticovid. Nella sola giornata di oggi, ad esempio, sono previste due sessioni, una al mattino e una nel pomeriggio, in cui verranno sottoposte le domande relative alla prova di preselezione.

Superato il punteggio minimo richiesto, i candidati idonei si dovranno poi cimentare un un’altra prova scritta (la prova pratica) per poi passare, solo in caso di esito positivo, alla prova orale.