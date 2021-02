L'oroscopo di Corinne: cosa dicono le stelle per la settimana dal 26 febbraio al 5 marzo

ARIETE: Nella corrente settimana il malumore imperverserà, un personaggio, col suo ipocrita modo di agire, stizzirà, un conoscente deluderà ed un versamento indignerà. Non tentate inoltre di recuperare l’irrecuperabile e fatevi una ragione di ciò che è successo a cavallo tra il 2020 e il 2021 volgendo gli sguardi altrove. In ambito professionale pian pianino risalirete la china al punto di potervi concedere uno sfizio o cavarvi un pallino. Baruffette tra soci o accoppiati.

TORO: Diciamo che con le stonature di Giove e Saturno il momento non è eccellente… ciononostante dimostrerete di essere all’altezza di qualsiasi compito vi venga affidato e superiori a quelle meschinerie riscontrate nel prossimo. Lottate per un ideale, proclamate le vostre verità e fatevi rispettare poi se la stanchezza imperversa staccate la spina, andate a dormire prestino e non accollatevi pesanti impegni. Un disturbo, pur se banale, non andrà sottovalutato.

GEMELLI: Giove, in teoria, dovrebbe portare euforia ma molto dipende dall’Ascendente: infatti per taluni così sarà, mentre altri se la dovranno vedere con problemucci quasi un dispettoso folletto si divertisse a sparpagliare la via di imbarazzi. Non date corda a chi si crede superiore alle parti, non abbassate la guardia quando uscite e non agitatevi per ciò che presto si definirà. Un mix di uscite ed entrate costringerà a rivalutare il campo materiale attualmente incline ad impennate.

CANCRO: Sensibili e percettivi avvertirete ogni minimo squilibrio interiore affliggendovi per questioni atte a pigliare prossimamente una piega migliore… Un episodio arrecherà gaiezza e il sole tornerà a illuminare il cuoricino a patto di non seguitare a picchiare sui medesimi chiodi e di chiarire con degli interlocutori dei seccanti malintesi. Il momento è adatto per rinnovare il guardaroba, spuntare i capelli, cambiare qualcosina all’interno della casina. Novelle da proseliti.

LEONE: Gli ultimi sprazzi di un Marte avverso e l’opposizione di Saturno impediranno di accedere alla sospirata quiete ponendovi dinanzi a delle decisioni, a trattare con personaggi strampalati, ansimare per una persona a cui siete particolarmente legati o scendere a compromessi per chiudere un’annosa faccenda. In simultanea intorno a voi accadranno cose strane e qualcheduno non ve la conterà giusta fingendo alla grande per guadagnarci in credibilità.

VERGINE: Con la Luna, che il 27 febbraio si fa piena nella vostra costellazione, avrete un diavolo per capello non tanto per voi quanto per un componente della famiglia alle prese con uno spizzico di parapiglia. In simultanea otterrete un consenso o gratificazione, lo stato fisico migliorerà e una notiziola vi ringalluzzirà. Prima di muovere passi falsi consultate un esperto o una savia confidente, tutelatevi da furtarelli, ultimate ciò che avevate iniziato e placate i bollenti spiriti.

BILANCIA: Prossimamente avrete le idee più chiare sul come risolvere una questione vacillante acquisendo maggiori certezze e sentendovi più pimpanti psicologicamente. Mercoledì, giovedì e venerdì appaiono fermentati non esclusa una discussione, un accadimento impensato, delle faccende da mettere in chiaro e un dilemma sul fronte privato. Nel contempo capirete la validità di un’amicizia o incontrerete chi non vedevate da tanto tempo. Sorprese da congiunti o parenti.

SCORPIONE: L’anno non è cominciato in bellezza ragion per cui far leva sulle celate risorse rimane l’unica soluzione al fine di ripristinare il morale e ciò che faceva stare male. D’altronde da buoni Scorpioni, sapere risorgere dalle ceneri, basta unicamente incrementare l’autostima e prendere in mano le redini della vostra esistenza. Un appoggio o una proposta risolleverà il morale. Effettuare cure estetiche, iniziare diete, tagliare unghie o capigliatura darà ottimi risultati!

SAGITTARIO: Con l’arrivo di Marzo pazzerello soffierà un buffo venticello atto a sparpagliare i pensieri rendendoli vaganti ma poiché abbisognate di certezze fate in modo di far luce dentro la vostra interiorità allontanando fermamente chiunque si sia comportato malamente o approfitti della vostra disponibilità e seguitando a guardare innanzi dove, indipendentemente da questo periodaccio, ci sarà ancora qualcosa di bello da vedere. Un comunicato o una scoperta vi sbalordirà.

CAPRICORNO: Per arginare conflitti emotivi e reazioni inusitate riflettete e coltivate i veri punti fermi della vostra esistenza senza torturarvi per ciò che poi si risolverà. Avrete spesso l’impressione che talune persone procurino amarezza ma, in mezzo a tal marasma, zampilleranno gocce di gioia con le quali riempire il vuoto di quella malinconia che ogni tanto spadroneggia. Intoppi ed indignazioni invece sfioreranno ambulanti, ristoratori, commercianti ed agricoltori.

ACQUARIO: Con la congiunzione di Giove e Saturno nel segno potreste riscontrare inghippi in vari settori compresa una salute, vostra od altrui, a cui pensare, un figliolo da incoraggiare, delle incavolature vaganti od un vago senso di spossatezza… Un soggetto avrà altresì il potere di stupirvi, un altro vi sosterrà un momento di impasse e poi cercate di organizzarvi a puntino in quanto lo scompiglio, in vari campi, regnerà sovrano e nel week end, se fattibile, rilassatevi.

PESCI: Avere una mente elastica è giusto ma quando si tratta con degli idioti è impossibile far finta di niente e di stupidi ne incrocerete parecchi ma basta metterli in riga e parlar loro chiaramente. Non da escludere dei corrucci per dei soldi, un anzianotto, un amico o un componente del parentado. In prossimità del vostro compleanno organizzate un combino ristretto ma carino. Bere tanta acqua tornerà utilissimo a chi soffre di fastidi renali. Giocate al Lotto numeri suggeriti.