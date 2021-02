Sanificazione e pulizia: assegnato maxi-appalto da circa 20 milioni di euro per le Asl 1 e 2

Sono un’azienda di Reggio Emilia, la Coopservice, e una di Brescia, la Pulitori & Affini, ad aggiudicarsi la gara regionale per le operazioni di sanificazione e pulizia dei locali delle Asl 1 (Imperiese) e 2 (Savonese).

L’ammontare contrattuale è di 19,9 milioni di euro (IVA inclusa) e comprende le attività di:

- Pulizia e Sanificazione degli ambienti, degli arredi e delle aree esterne (compresa rimozione ghiaccio, neve e guano, spargimento di sale), inclusi interventi a chiamata diurni, notturni/festivi ed a carattere straordinario;

- Raccolta dai siti di produzione e trasporto ai siti di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti sanitari (compresa consegna/ritiro ai Reparti dei contenitori per rifiuti sanitari puliti/sporchi);

- Fornitura di materiale igienico ed accessori (ambiti sanitati e ambiti amministrativi/tecnici);

- Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione (compresa bonifica dei volatili, allontanamento animali molesti e raccolta animali morti).

La notizia è stata ufficializzata dalla Asl 2 nel suo Albo Pretorio on line a partire dal 25 febbraio.

Contestualmente all’assegnazione di questo incarico, l’Azienda Sanitaria annuncia che si possono considerare risolti i precedenti contratti di assegnazione di questi servizi, che riguardavano non solo la stessa Coopservice di Reggio Emilia (aggiudicataria della nuova gara) ma anche la Markas di Bolzano (per il solo presidio di Ponente), la Evolve di Firenze (per il solo presidio di Levante), la Euro & Promos di Udine e la Stea di Cisano sul Neva (per le opere di derattizzazione e disinfestazione).