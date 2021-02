Cairo Montenotte: il monumento di piazza della Vittoria si illumina di verde contro le malattie rare

Annuncia il Comune di Cairo Montenotte: "Il monumento in Piazza della Vittoria domenica 28 febbraio si accenderà di verde.

Concludono dal Comune: "Un piccolo gesto che, come suggerito dall’Associazione, aiuta in maniera significativa chi è raro a non sentirsi solo. Soprattutto in questo momento che non permette di organizzare eventi a differenza degli anni precedenti, troviamo importante aderire a una campagna di sensibilizzazione a supporto anche delle famiglie".