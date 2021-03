Coronavirus, i numeri in Liguria. 248 nuove positività nelle ultime 24 ore

Sono 248 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3082 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Si suddividono in 85 in Asl 1 Imperiese, 31 in Asl 2 Savonese, 90 complessivi in provincia di Genova (di cui 82 in Asl 3 e 8 in Asl 4), 41 nella Asl 5 dello spezzino. Più un singolo non riconducibile a residenza in Liguria. La percentuale positivi/tamponi si assesta dunque sull'8,42% (un positivo ogni 12,42 persone sottoposte a test).

Secondo i dati diffusi dalla Regione Liguria sono due i decessi nelle ultime ventiquattro ore: entrambi uomini, uno di 79 anni e uno di 80 si trovavano ricoverati al San Martino di Genova.

Ecco l'analisi numerica nel dettaglio.

Tamponi processati con test molecolare: 927.023 (+3082)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 106.550 (+1755)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 77.978 (+248)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.966 (+39)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.206

Savona 971

Genova 2.734

La Spezia 751

Residenti fuori regione o estero 110

Altro o in fase di verifica 194

Totale 5.966

Ospedalizzati: 555; di cui 52 in terapia intensiva

Asl 1 - 108 (+5); 7 in terapia intensiva

Asl 2 - 78 (-1); 6 in terapia intensiva

San Martino - 123 (+5); 22 in terapia intensiva

Galliera - 46 (+6); 2 in terapia intensiva

Gaslini - 2; nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 68 (+5); 5 in terapia intensiva

Asl 4 - 44 (+1); 6 in terapia intensiva

Asl 5 - 83; 4 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.831

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 68.382

Deceduti: 3.630;

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 2.799

Asl 2 - 1.081

Asl 3 - 1.414

Asl 4 - 383

Asl 5 - 1.153

Totale - 6.830

Dati vaccinazioni 28/2/2021

Consegnati: 182.980

Somministrati: 120.950

Percentuale: 66%

Asl 1 - 16.338 dosi effettuate; 5.950 richiami; 400 oggi

Asl 2 - 22.192 dosi effettuate; 7.470 richiami; 0 oggi

Asl 3 - 31.471 dosi effettuate; 11.240 richiami; 0 oggi

Asl 4 - 11.667 dosi effettuate; 4.339 richiami; 0 oggi

Asl 5 - 15.125 dosi effettuate; 4.140 richiami; 390 oggi

Galliera - 3.893 dosi effettuate; 1.472 richiami; 48 oggi

Gaslini - 5.781 dosi effettuate; 2.250 richiami; 0 oggi

San Martino - 11.591 dosi effettuate; 4.117 richiami; 0 oggi

O.E.I. - 2.504 dosi effettuate; 512 richiami; 0 oggi

Totale - 120.160 dosi effettuate; 41.490 richiami; 790 oggi