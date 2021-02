Intervento dell'eliambulanza "Grifo" nella frazione albisolese di Luceto per soccorrere una donna che aveva scelto i sentieri dell'entroterra per una passeggiata.

La donna è stata colta da un improvviso mancamento e, a causa dell'area impervia, si è deciso di intervenire con l'elicottero.

Fortunatamente non è grave: è stata trasportata in codice verde per accertamenti all'ospedale San Paolo di Savona.