A ‘C’è posta per te’ un padre non trova la riconciliazione con la figlia Martina

È una storia a tinte genovesi quella andata in onda ieri sera su Canale 5 all’interno della trasmissione ‘C’è posta per te’, ma che non ha trovato la miglior soluzione possibile.



Protagonista della vicenda è una famiglia del capoluogo ligure nella quale il geloso e protettivo padre di una ragazza intendeva cercare di ricucire il rapporto con la figlia Martina dopo che la stessa aveva deciso d’interrompere ogni tipo di contatto con lui a seguito delle offese rivolte al fidanzato, suo coetaneo, col quale al momento vive insieme alla madre di lui a Genova e dal quale aspetta un figlio.



Dopo liti e controversie le parti non sono riuscite ad arrivare ad un punto d’incontro, nemmeno attraverso la mediazione della conduttrice Maria de Filippi: Martina ha quindi deciso di continuare a percorrere la sua strada escludendo la presenza del padre e futuro nonno chiudendo la busta e rifiutando quindi le sue richieste di perdono lasciandolo visibilmente scosso per la situazione.



Sul web si sono scatenati moltissimi commenti, la maggior parte dei quali in favore del padre che s’è visto rinnegare dalla figlia per un suo atteggiamento probabilmente discutibile ma volto alla protezione di sua figlia.