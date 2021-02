L'associazione E20 di Finale Ligure tra i promotori del "flash mob digitale" nazionale #Senzafestival

Quasi cento festival e concorsi musicali collegati da tutta Italia saranno oggi alle 18,00 protagonisti di un flash mob digitale, un evento in diretta streaming, per sottolineare l’importanza e le difficoltà del settore.

La manifestazione organizzata dalla “Rete dei Festival” vedrà tra i protagonisti Roberto Grossi, presidente dell’Associazione Culturale E20 di Finale Ligure, che è tra gli organizzatori dell’evento e che intervisterà in diretta Mauro Ermanno Giovanardi e Tommaso Cerasuolo (Perturbazione).

L'evento on line è visibile gratuitamente sulla pagina face book della “Rete dei Festival” alle 18,00 (www.facebook.com/retedeifestival).

A seguire ogni festival aderente trasmetterà in diretta on line sulla propria pagina esibizioni live.

«I festival musicali, i concerti, gli spettacoli dal vivo in generale sono elementi di crescita culturale e sociale imprescindibili. Dobbiamo difendere e garantirne la sopravvivenza. A tutti costi. Liberare la mente in un momento difficilissimo come questo è importantissimo, altrettanto come il vaccino. E soprattutto bisogna far si che non ci si abitui e si interiorizzi la modalità casalinga dello schermo televisivo» Mauro Ermanno Giovanardi

«La musica è per propria natura dal vivo. Solo in un secondo tempo può essere registrata, digitalizzata, nei casi deteriori quantizzata.

Per la musica - dal vivo - i festival e i locali sono come l'emoglobina per il sangue: ci permettono di trasportare idee. Ossigeno» Tommaso Cerasuolo