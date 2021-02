Prosegue 'Lunaria a levante' con il concerto di Marco Cambri in diretta streaming

'Lunaria a levante' prosegue oggi 28 febbraio con "Særa i euggi", concerto di Marco Cambri accompagnato dalla chitarra di Marco Cravero e dall'organetto e il mandolino di Filippo Gambetta in diretta streaming a partire dalle 16 sulle pagine facebook di Lunaria Teatro, Goa Magazine e Good Morning Genova.



"Særa i euggi" è il nuovo album del cantautore ligure prodotto dalla OrangeHomeRecords: l'opera contiene dodici tracce inedite in dialetto genovese, fatte d'immagini e poesia, di storie e suoni dal mondo; è un'esortazione a chiudere gli occhi, accompagnata da una carezza all'ascoltatore, la stessa che si dà ad un bambino prima di andare a dormire. Come fa Cambri, che in questo album rivive la sua infanzia con lo stesso sguardo giocoso ma disincantato di chi è alla ricerca dell'intima essenza delle cose, e la rivela.



A fare da sfondo l'entroterra ligure, la cultura contadina e matriarcale: "Sono canzoni di terra, - dice Cambri - figlie di luoghi in cui il mare si vede da lontano e viene temuto; mio padre, un marinaio, spesso mancava da casa ed ho vissuto fra le donne, forza della natura che emergono in questo album: alla fine sono canzoni d'amore in senso lato".