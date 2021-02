Trofeo Laigueglia: ecco la cronotabella

"Il Trofeo Laigueglia è una vetrina internazionale imperdibile" afferma il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme "un appuntamento con lo sport, sicuramente, ma anche un palco che mette in evidenza e risalto il nostro territorio, i nostri borghi e paesi, la nostra identità turistica. In un periodo così difficile per realtà come le nostre che vivono appunto di turismo, poter mostrare la nostra bella Laigueglia a tutto il mondo, grazie a RAI Sport che seguirà la gara, è la migliore operazione di marketing che potevamo fare, con l'auspicio di ospitare presto tanti affezionati e nuovi turisti che hanno sempre piacevolmente invaso il nostro borgo marinaro".