Nasce "Europa Verde Savona", guidata dal giovane Luca Amato

Europa Verde Liguria annuncia la nascita del coordinamento di Europa Verde a Savona, che avrà come referente Luca Amato, studente universitario savonese ed esponente dei Giovani Europeisti Verdi ( GEV)

Spiegano i promotori: "Il partito si proporrà come esponente della necessità di una forza politica ecologista. L'ambiente non sarà l'unico tema di cui ci occuperemo, ma il fil rouge che guiderà le nostre posizioni su qualunque tematica, dall'istruzione alla giustizia.

Imposteremo la nostra linea sulla consapevolezza che non ci potrà essere vera lotta alle sfide ambientali che ci attendono senza una politica lungimirante che punti ad investire il più possibile sulle nuove tecnologie, in modo tale da poter coniugare diritto al lavoro e sostenibilità, troppo a lungo ritenute erroneamente come soluzioni alternative.