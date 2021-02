Toti: "Mentre altri diventano arancioni la Liguria diventa gialla. Ma non è il momento di abbassare la guardia"

Prima del punto odierno sul Covid-19, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella sua diretta domenicale (da casa sua anziché dalla Sala Trasparenza della Regione, come avviene di consueto nel weekend) ha aperto tracciando un bilancio del sopralluogo con la Protezione Civile nel cimitero di Camogli, oggetto di un fenomeno franoso che ha fatto perdere a tanti residenti le bare dei loro cari.

"A Camporosso proseguono con AstraZeneca i vaccini ai frontalieri", esordisce invece il governatore nel suo bilancio delle operazioni anti-Coronavirus.

"Da domani tante Regioni diventeranno arancioni, mentre noi diventeremo gialli. Segno che stiamo lavorando bene, anche meglio di altri, nel contenere il virus. Ma non possiamo abbassare la guardia neanche per un istante. Il centro di igiene del San Martino di Genova ha già isolato la variante inglese e quella sudafricana del Covid".

Toti ricorda che alla domenica abitualmente vengono ridotte le dimissioni, che invece aumentano al lunedì mattina, per cui i numeri dei dimessi sono meno significativi. "Tuttavia la buona notizia è quella legata al calo della mortalità".

Conclude Toti: "Avevamo detto che il nostro programma era quello di riuscire a fare 19mila vaccini alla settimana. Questa settimana sono stati quasi 20mila, contiamo di arrivare a 30mila per aprile. E ho chiesto ad Alisa di potenziare le vaccinazioni sulla zona di Ventimiglia, proprio per agevolare i lavoratori transfrontalieri, come per altro avviene in altre zone di confine in Italia".

Riaprono i musei in zona gialla: "Perché è anche bello nutrire il cervello, pur ricordandosi di osservare tutte le cautele del caso", conclude Toti. "E speriamo che venga approvato a brevissimo in Italia anche il vaccino Johnson's, già approvato dalla Food & Drugs Administration negli USA".