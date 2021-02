Balestrino: il palazzo comunale illuminato nella Giornata delle Malattie Rare

Annuncia il sindaco di Balestrino Gabriella Ismarro: "Oggi si celebra la giornata delle malattie rare e anche Balestrino, come tanti altri comuni liguri, illumina il palazzo comunale.

Le associazioni COME AI.MCTO ODV che si occupano di malattie rare lavorano per creare consapevolezza nell’opinione pubblica e per fare ricerca scientifica. Sapere cosa significa avere una malattia rara oggi significa anche poter offrire strumenti a persone e famiglie per migliorare la qualità della propria vita".

Il sindaco Ismarro, inoltre, condivide la pagina (2) Le Mani di Filippo | Facebook dedicata alla divulgazione e all'approfondimento sull'osteolisi multicentrica carpo-tarsale (MCTO). La pagina è stata fondata da Lara e Fabio, genitori dei piccoli Riccardo e Filippo, per far conoscere questa patologia rara.