Il pedagogista Angelo Lombardo su piattaforma Meet per l'associazione finalese "Lettere Volanti"

L' associazione Genitori Lettere Volanti APS presenta un nuovo progetto. Un corso interattivo della gestione delle emozioni tra genitori e figli: "LE EMOZIONI TRA ME E MIO FIGLIO". Il 12 marzo e in occasione della festa del papà, il 19, sarà possibile attraverso la piattaforma Meet incontrare il pedagogista, counselor e formatore professionale Angelo Lombardo che ci parlerà di come gestire le emozioni nel delicato periodo dell'adolescenza.

Il dottor Lombardo è presidente dell'associazione di promozione sociale Maieutica APS di Savona che da anni si occupa di crescita personale, permanente degli adulti e genitorialità, relazioni di aiuto, laboratori per bambini, adolescenti, adulti e anziani. E' inoltre autore, insieme a Giovanni Mori del libro: "Formare alla relazione.

Attività di crescita personale per aiutare i giovani ad essere veri e liberi". Per iscriversi al corso gratuito basta andare sul sito www.letterevolantiaps.org nella sezione "iscrizione eventi" per ricevere prima degli incontri al vostro indirizzo e-mail il link di collegamento su piattaforma Meet.

Perché "ognuno sa cosa è un' emozione fino a quando non gli viene chiesto di darne una definizione ". (Fehr e Russel).

In allegato scaricabile: la locandina