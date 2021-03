Ottimi piazzamenti per l'ASD Ginnastica Ligure Albenga ai Campionati di Squadra Allieve Gold

Si è svolta domenica 28 febbraio nel palazzetto di Sant’Eusebio (Genova) la 1° prova del Campionato di Squadra Allieve Gold.

La ASD Ginnastica Ligure Albenga era presente con tre squadre, una in ogni categoria, per questo primo appuntamento Gold dell’anno. Risultato più che soddisfacente ottenuto dalle più giovani atlete in gara alla loro prima esperienza in un campionato Gold.

Conquistano infatti un combattuto 2° posto Marianna Mirone, Ilenia Parise e Alice Parodi (in prestito dalla ASD Arteginnastica) nella categoria Gold 3.

Nella categoria Gold 2 medaglia d’argento anche per Anita Ancona, Elisa Dagnino e Letizia Zanolla (in prestito dalla ASD Arteginnastica), mentre nella categoria Gold 1 medaglia di legno per Gaia Boero, Gloria Arecco, Nicole Campioni e Francesca Bruzzo (in prestito dalla ASD Arteginnastica).

I risultati ottenuti lasciano ben sperare e si intravede ancora un ampio margine di miglioramento per la prossima tappa di Campionato che si svolgerà al Palamarco di Albenga il 28 marzo.