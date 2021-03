La Rsa Noceti di Savona e la Casa del Clero di Albenga rimarranno strutture Covid almeno fino al 31 marzo

La Rsa Noceti del Santuario gestita da Opere Sociali e la Casa del Clero Sacro Cuore di Albenga gestita da Cooperarci, che avevano partecipato ad una manifestazione di interesse emanata da Alisa e dalla Regione Liguria lo scorso ottobre, continueranno a rimanere almeno fino al 31 marzo un Centro Covid mettendo a disposizione rispettivamente 40 e 24 posti letto.

Questa la decisione dell'Asl2 in quanto permangono ancora dei cluster nelle RSA della provincia di Savona e sono molteplici i pazienti non autosufficienti dimessi dagli ospedali positivi al Covid.

"Nel confermare il permanere delle esigenze sottese al mantenimento delle aree sanitarie temporanee in parola (sia in termini di fabbisogno dei posti letto dedicati alle dimissioni dei pazienti covid positivi non autosufficienti stabilizzati, sia a supporto della rete delle strutture sociosanitarie con circolazione virale in atto), propone la prosecuzione dei contratti, almeno fino al 31/3/2021, anche in considerazione della necessità di affrontare un orizzonte temporale adeguato, che consenta un’idonea programmazione" ha spiegato nella delibera di Asl2 il direttore della struttura complessa Assistenza Anziani e disabili Nadia Robutti.

La decisione qualche mese fa non era piaciuta ai parenti dei pazienti presenti nella rsa Noceti, i quali si erano scagliati contro i gestori, preoccupati per l'incolumità dei loro anziani.

Lo scorso novembre si era svolto un incontro all'esterno della Rp Bagnasco dove l'amministratore unico di Opere Sociali Servizi (che gestisce 4 strutture a Savona) Lorena Rambaudi aveva illustrato le motivazioni della scelta e lo spostamento dei pazienti nella Rp del Santuario piazza.