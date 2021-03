"Venerdì Scientifici" a Savona: il 5 marzo terzo appuntamento con Viviana Palumberi

Proseguono gli incontri coi Venerdì Scientifici di Savona, questa volta con l’ultimo appuntamento online sulle basi dell’informatica e la macchina di Turing, del tutto interattivo, che si terrà sulla piattaforma Zoom venerdì 5 marzo come sempre dalle ore 16:00.

La relatrice è Viviana Palumberi, una fondatrice dell’Associazione, ha già altre volte tenuto conferenze per i Giovani per la Scienza su argomenti matematici quali le successioni numeriche, la sezione aurea e i frattali. L’intento del ciclo di tre incontri era quello di coinvolgere nel modo più attivo possibile tutti i presenti, compresi i più giovani. L’obiettivo è di esporre concetti complicati con parole semplici, con dimostrazioni e con tanto di esercitazioni che gli spettatori potranno riprodurre in contemporanea, così da essere comprensibile a tutti. Un approfondimento di alto livello che ci porterà a scoprire una delle basi dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, ci ricorderà che la matematica non è solo astratta come spesso viene dipinta, ma è spesso molto pratica e tangibile, soprattutto nel mondo moderno.

Nei primi due incontri Viviana ha fornito basi di insiemistica, definito alfabeti, linguaggi e calcolo binario e mostrato con un esempio sui numeri primi come si possa migliorare l’efficienza di un algoritmo. Inoltre ha introdotto il problema di decisione e spiegato automi a stati finiti di diverso tipo, come quelli a pila e infine mostrato la macchina immaginata da Turing con qualche esempio del suo funzionamento.

Nel terzo ed ultimo incontro mostrerà come si possa codificare una macchina di Turing con soli 0 e 1 per arrivare a vedere la macchina di Turing universale, indispensabile per dimostrare l’irrisolvibilità del problema di decisione.

Andiamo a presentare la conferenziera e a raccontare cosa l’ha spinta a scegliere l’argomento.

Viviana Palumberi si laurea a pieni voti in Matematica applicata all’Università di Pavia il 26 settembre del 2000. Tre giorni dopo, il 30 settembre si sposa (con un biologo, diplomato all’ITIS classe 1991) e insieme il primo ottobre si trasferiscono a Basilea.

A Savona Viviana aveva frequentato l’Istituto Tecnico Nautico, ma il destino l’ha portato a navigare altri mari.

Nonostante un paio di corsi di lingua frequentati in precedenza, l’impatto col tedesco le crea qualche difficoltà. Ma quando non manca la voglia di avventurarsi nel nuovo, le soluzioni si trovano. Per tre anni lavora in una piccola azienda informatica potendo approfondire le sue conoscenze sia nella lingua locale che nella lingua di programmazione C++.

Nello sfondo si vede la scuola Ginnasio di Oberwil dove Viviana è docente Una volta raggiunti questi obiettivi era pronta ad affrontare un nuovo scoglio. Contatta un Professore del Dipartimento di Matematica di Basilea che a sua sorpresa l’assume subito per un Dottorato in Biomatematica, conseguito con successo qualche anno dopo.

Nel frattempo, nasceva la prima figlia. Anche il suo arrivo convince la Dottoressa a iniziare finalmente la carriera che aveva sempre voluto: quella dell’insegnante. Per dieci anni insegna matematica al Ginnasio di Aarau (scuola in cui Albert Einstein ha ottenuto la maturità).

La crescita della famiglia (altre due figlie), una buona offerta e la voglia di nuove sfide, la convincono a cambiare scuola, avvicinandosi a Basilea. Ora insegna da qualche mese al Ginnasio di Oberwil nell’hinterland di Basilea.

Da un anno ha iniziato a frequentare di nuovo l’università per prendere la seconda laurea in informatica. Uno dei corsi che più la affascina è quello di Informatica Teorica, che vorrebbe presentare ai GpS nelle prossime tre lezioni. È rimasta colpita soprattutto nel capire come la pratica (il computer) e la teoria (la matematica) siano in diretta connessione.

Nelle lezioni al venerdì spiegherà nei dettagli la macchina di Turing, basata su regole di logica relativamente semplici, ma che permette di risolvere uno dei problemi più discussi dell’informatica, l’Entscheidungsproblem (problema di decisione) proposto in precedenza da Hilbert. Qui la sua formulazione:

«Esiste sempre, almeno in linea di principio, un metodo meccanico (cioè una maniera rigorosa) attraverso cui, dato un qualsiasi enunciato matematico, si possa stabilire se esso sia vero o falso?»

Turing nel suo articolo del 1936 dimostra che il problema non è risolvibile.

Citando Yurij Castelfranchi: “Un giovane sconosciuto di nome Alan Turing risolse il quesito quasi per gioco. Con una macchina immaginaria." (Citazione presa dal suo “Macchine come noi. La scommessa dell’intelligenza artificiale”).

La macchina di Turing, in grado di simulare un qualsiasi computer o algoritmo esistente, riesce a calcolare ogni problema che sia calcolabile, ma non riesce a decidere se un dato problema sia calcolabile o meno. Questo è uno degli ostacoli più grandi che devono affrontare l’informatica e l’intelligenza artificiale.

Focus delle lezioni:

Terza lezione, 05/03 : dimostrazione dell’insolubilità dell’Entscheidungsproblem;

Materiale : Basta carta e penna. Per chi vuole può scaricare gratuitamente JFlap Software: http://www.jflap.org/jflaptmp/

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato può contattare l’Associazione compilando il seguente modulo di Google:

- https://forms.gle/PSXMxNme1KLRdfAS7

Inoltre si può visitare il sito dell’Associazione cliccando sul link seguente

- http://www.giovaniperlascienza.it/site/