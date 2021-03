Cittadini volontari puliscono la foce del Centa ad Albenga

Ieri si è tenuta una giornata di pulizia straordinaria della zona foce del fiume Centa organizzata da un gruppo di cittadini attivi che si sono dati da fare per portare il loro importantissimo contributo alla comunità.

In quest’occasione l’Amministrazione si è recata sul posto per confrontarsi su eventuali esigenze emerse e per ringraziare per il lavoro che questo gruppo porta avanti da alcuni mesi a questa parte in quella zona.

Erano presenti il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, l’assessore Marta Gaia e il consigliere Raiko Radiuk che ha apportato concretamente il suo contributo lavorando al fianco dei numerosi volontari che hanno partecipato all’ iniziativa organizzata da Panfilo Greghini.