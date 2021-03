E' uscito Marilyn, il nuovo singolo della cantautrice finalese Giulia Stracci

Nuovo singolo per la cantautrice finalese Giulia Stracci, già disponibile da qualche settimana ovunque in streaming. Secondo lavoro per lei che giovedì alle 13 sarà ospite negli studi di Radio Onda Ligure 101.

Marilyn, questo il titolo della canzone, è stata composta in videochiamata in collaborazione con Giovanni Acquilino, co autore anche di “Quello che non vedi”, primo singolo di Giulia.

Marilyn parla della società odierna, di come siamo sempre paragonati agli altri e di come ci sentiamo obbligati a rispettare determinati standard per essere accettati. Rappresenta l'ansia di non essere mai all'altezza di ciò che si aspettano gli altri e di come questo condiziona la nostra vita