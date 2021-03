Politica |

Elezioni Savona, nasce la direzione provinciale del PLI Liguria: "Né Amoretti né Russo, al momento, ci rappresentano"

Prosegue il progetto del rinnovato gruppo di sostenitori che stanno riattivando il Partito Liberale Italiano nella nostra regione, guidati dal commissario ligure Mirko Odepemko

"E’ nata oggi mercoledì 3 Marzo 2021 la Direzione Provinciale a Savona del PLI guidata dal nostro Presidente Andrea Negro che si è attorniato di persone capaci e disposte a parlare del territorio e con il territorio e delle loro problematiche e su come risolverle". Così, attraverso una nota stampa, la direzione ligure del Partito Liberale Italiano che, in ottica elezioni comunali a Savona, ci tiene a precisare: "Né Amoretti né Russo sono candidati, al momento, che rappresentano noi liberali perché alleati con sovranisti e populisti". "Continua il progetto del rinnovato gruppo di sostenitori che stanno riattivando il PLI in Liguria, secondo la guida ferma del Commissario Ligure Mirko Odepemko e del suo Direttivo composto da 12 uomini e donne - proseguono gli esponenti regionali del PLI - Tra questi abbiamo persone che sono appena stati nominati con cariche nazionali di grande rilievo: Stefano Prati responsabile nazionale degli italiani all’estero; Giuseppe Vignera responsabile nazionale della comunicazione del PLI". Raggiunto il commissario Odepemko, afferma: “Tutte le formazioni politiche, persino il Movimento Cinque Stelle, si riempono la bocca dicendo di essere liberali. L’unico partito titolato a definirsi liberale, con quasi 100 anni di storia liberale è il PLI e, se si vuole essere tali, nei fatti e nelle azioni politiche territoriali, bisogna dialogare con noi”.



"La nostra corsa nella costruzione del PLI in Liguria non si arresta e a breve fonderemo il direttivo provinciale a Imperia e La Spezia. Con qualsiasi candidato sindaco o formazione a supporto nelle amministrative parleremo solo su temi, soluzioni e argomentazioni di rilievo" concludono infine dal PLI Liguria.

redazione

