Il Pd di Varazze: "Scellerate le concessioni di ricerca mineraria sul Beigua. E perché Bozzano in Regione non si è opposto?"

Il circolo del Partito Democratico di Varazze, riunitosi in presenza rispettando le normative anticovid, ha deciso all’unanimità di condannare la scellerata scelta di concedere il permesso di ricerca mineraria alla società CET e si chiede come il consigliere di 'Cambiamo!' Bozzano non sia intervenuto per salvaguardare questa parte di territorio del levante savonese, il suo territorio.

Aggiungono i rappresentanti del Pd: "Chiediamo inoltre un intervento dell'amministrazione Varazzina, inspiegabilmente chiusa in un silenzio assordante su una questione così delicata, a difesa del nostro Parco e del nostro Monte Beigua, in qualità di città sede dello stesso parco.

Argomentazioni sulla non invasività dei campionamenti non sono concesse in quanto l’unica finalità degli stessi è dimostrare la presenza di minerali di alto valore commerciale per procederne poi all' estrazione, in maniera massiva e a scopo industriale, negli anni a venire. Il Parco del Beigua, patrimonio Unesco e Geoparco unico in Italia per le sue biodiversità, va conservato e valorizzato per quello che è e non deturpato e distrutto per mero profitto. Proponiamo inoltre con forza la rivalutazione dell’inserimento delle aree soggette a campionamento all’intento del Parco, in modo da evitare episodi simili nel prossimo futuro".